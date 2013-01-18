FACUA ve humillante obligar a los usuarios a ir al banco que les desahució para optar al fondo de viviendas
Ni Gobierno ni bancos hacen ningún favor con alquileres de entre 150 y 400 euros a familias que en muchos casos tienen que seguir pagando la hipoteca de su vivienda embargada.
FACUA.org
España-18/01/2013
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FACUA-Consumidores en Acción considera una aberración que los usuarios que fueron desahuciados por su banco tengan que acudir a esta misma entidad financiera para poder acogerse al fondo social de viviendas.
El convenio firmado este jueves entre el Gobierno, un total de 33 en