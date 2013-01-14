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Vodafone es la compañía de telecomunicaciones más denunciada por los usuarios en FACUA durante 2012

Se trata además del operador móvil peor valorado por sus clientes, según la última encuesta realizada por la asociación.

FACUA.org
España-14/01/2013
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Los abusos y fraudes de Vodafone la han convertido en la compañía de telecomunicaciones más denunciada por los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción durante 2012.

La multinacional británica es también la empresa con más denuncias en el

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