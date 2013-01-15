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FACUA Córdoba atendió 1.373 consultas y reclamaciones durante 2012

Las telecomunicaciones, los servicios bancarios y los seguros, los sectores más reclamados por los consumidores cordobeses.

FACUA.org
Córdoba-15/01/2013
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Los abusos y fraudes en telecomunicaciones causaron una de cada tres denuncias en FACUA Córdoba durante 2012, mientras que la banca aumenta en casi en dos puntos las reclamaciones y los seguros ocupan el tercer puesto.

Los problemas con empresas del sector de las telecomunicaciones&

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