FACUA Córdoba atendió 1.373 consultas y reclamaciones durante 2012
Las telecomunicaciones, los servicios bancarios y los seguros, los sectores más reclamados por los consumidores cordobeses.
FACUA.org
Córdoba-15/01/2013
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Los abusos y fraudes en telecomunicaciones causaron una de cada tres denuncias en FACUA Córdoba durante 2012, mientras que la banca aumenta en casi en dos puntos las reclamaciones y los seguros ocupan el tercer puesto.
Los problemas con empresas del sector de las telecomunicaciones&