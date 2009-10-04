FACUA informa

Boletín semanal número 49
04/10/2009

FACUA Córdoba solicita a Urbanismo que ejecute en su totalidad las obras de la zona del Tablero Bajo

FACUA critica la subida del 2% en la bombona de butano

El Congreso pide al Gobierno que actúe contra el fraude de las llamadas falsas a líneas 905 denunciado por FACUA

FACUA renueva su imagen corporativa

FACUA Málaga y la Federación malagueña de peñas, centros culturales y casas regionales 'La Alcazaba' firman un convenio de colaboración

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