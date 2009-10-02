FACUA critica la subida del 2% en la bombona de butano
La asociación considera que coyunturas como la actual deben llevar al Gobierno a priorizar los intereses de los usuarios y recortar los márgenes del sector.
FACUA.org
España-02/10/2009
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FACUA-Consumidores en Acción critica la subida de un 2% de la bombona de butano aprobada por el Ministerio de Industria, Comercio y Comercio. Así, el 1 de octubre ha pasado a costar 10,79 euros frente a los 10,58 que venía costando desde el mes de julio, fecha de la anterior