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El Congreso pide al Gobierno que actúe contra el fraude de las llamadas falsas a líneas 905 denunciado por FACUA

La asociación, que sigue recibiendo reclamaciones a diario, critica la pasividad del Instituto Nacional del Consumo y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

FACUA.org
España-01/10/2009
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El Congreso de los Diputados ha pedido al Gobierno que actúe contra el fraude de las llamadas falsas a líneas 905 que FACUA-Consumidores en Acción viene denunciando desde hace un año ante la pasivida

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