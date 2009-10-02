FACUA Córdoba solicita a Urbanismo que ejecute en su totalidad las obras de la zona del Tablero Bajo
Llevan paradas más de quince días dejando las calles en un estado lamentable.
FACUA.org
Córdoba-02/10/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA ha solicitado a la Gerencia Municipal de Urbanismo que realicen las actuaciones y gestiones oportunas para que se restablezca y ejecuten de forma urgente y en su totalidad, las obras de la carretera de la zona del Table