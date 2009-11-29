FACUA informa

Boletín semanal número 57
29/11/2009

FACUA critica las importantes carencias de la nueva norma sobre los SMS Premium

FACUA Andalucía edita una guía sobre urbanismo

FACUA Andalucía y Bogaris editan dos guías sobre comercio

Los modelos de automóviles que aparecen en los anuncios cuestan entre un 8 y un 150% más de lo que dice la publicidad

Los usuarios de cuatro municipios gaditanos continúan sin recibir las facturas de la luz

Bruselas alerta de 23 prendas de vestir con riesgos químicos para los usuarios

FACUA Andalucía edita una guía sobre el acceso a la vivienda protegida

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