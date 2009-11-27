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FACUA critica las importantes carencias de la nueva norma sobre los SMS Premium

Advierte que la falta de control de la Setsi propicia que aumenten los abusos y fraudes.

FACUA.org
España-27/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción critica que la regulación de los SMS Premium que entra en vigor este viernes adolece de importantes carencias que se unen a la ausencia de control sobre el sector por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi).

La dejac

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