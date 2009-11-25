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Los usuarios de cuatro municipios gaditanos continúan sin recibir las facturas de la luz

Aquellos que no puedan hacer frente al pago de la misma pueden solicitar su fraccionamiento.

FACUA.org
Cádiz-25/11/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA denuncia que cuatro municipios gaditanos, Alcalá de los Gazules, Algar, Algodonales y El Gastor, continúan sin recibir las facturas del suministro eléctrico y por lo tanto, sin abonarlas desde el 1 de

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