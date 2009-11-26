Los modelos de automóviles que aparecen en los anuncios cuestan entre un 8 y un 150% más de lo que dice la publicidad
Las diferencias al alza van desde los 2.600 euros del BMW X3 xDrive 18d hasta los 13.358 euros del Renault Clio.
FACUA.org
España-26/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un análisis sobre la publicidad de diez firmas automovilísticas en el que ha constatado que los precios que ofertan no se corresponden con los vehículos que muestran en los anuncios, incurriendo en publicidad engañosa.</