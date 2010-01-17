FACUA informa
Boletín semanal número 64
17/01/2010
FACUA alerta de posibles fraudes en solicitudes de donaciones para Haití
El procedimiento para adquirir entradas para la Final del Concurso de agrupaciones del Carnaval genera dudas
FACUA Madrid y el Colegio de Farmacéuticos de la Comunidad firman un convenio de colaboración
La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que investigue la presunta estafa de Air Comet
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