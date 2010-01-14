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El procedimiento para adquirir entradas para la Final del Concurso de agrupaciones del Carnaval genera dudas

FACUA Cádiz cree conveniente seguir celebrando el sorteo público y considera excesivo el porcentaje destinado a la venta exclusiva a través de Internet.

FACUA.org
Cádiz-14/01/2010
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El inicio de la venta de entradas para el Concurso de Agrupaciones del carnaval y el anuncio, por parte del Ayuntamiento de Cádiz, del procedimiento establecido este año para su adquisición, está provocando dudas.

Los usuarios interesados en las mismas se est&

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