La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que investigue la presunta estafa de Air Comet
Tras la querella presentada por nueve asociaciones de consumidores por presunta estafa, apropiación indebida e insolvencia punible.
FACUA.org
España-11/01/2010
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