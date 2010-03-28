FACUA informa

Boletín semanal número 74
28/03/2010

El Ayuntamiento quiere desalojar a FACUA Cádiz de su sede

Cerca de 25.000 usuarios suscriben en una semana el manifiesto de FACUA 'Si es legal, es legal'

FACUA Córdoba ha celebrado su XXII Asamblea General de Socios

FACUA Jaén reclama que la red de transportes de viajeros por carretera adapte sus vehículos a las personas con discapacidad

FACUA pide a la ministra de Sanidad que actúe contra los anuncios de venta de órganos a través de Internet

FACUA Córdoba demanda más controles en Semana Santa en materia de precios y conservación de alimentos

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