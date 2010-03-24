FACUA pide a la ministra de Sanidad que actúe contra los anuncios de venta de órganos a través de Internet
Le envía una lista con veinticuatro ofertas de riñones, hígados y médula realizadas a través de nueve páginas 'web'.
FACUA.org
España-24/03/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que investigue los anuncios de venta de órganos para trasplantes a través de Internet y adopte medidas contra quienes los ofertan y las páginas