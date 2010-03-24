Nuestras accionesNueva denuncia

FACUA pide a la ministra de Sanidad que actúe contra los anuncios de venta de órganos a través de Internet

Le envía una lista con veinticuatro ofertas de riñones, hígados y médula realizadas a través de nueve páginas 'web'.

FACUA.org
España-24/03/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que investigue los anuncios de venta de órganos para trasplantes a través de Internet y adopte medidas contra quienes los ofertan y las páginas

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos