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FACUA Jaén reclama que la red de transportes de viajeros por carretera adapte sus vehículos a las personas con discapacidad

Solicita a las autoridades que velen por el cumplimiento de la legislación en esta materia.

FACUA.org
Jaén-24/03/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Jaén-FACUA reclama que la red de transportes de viajeros por carretera adapte sus vehículos a las personas con discapacidad.

FACUA Jaén critica la situación en la que se encuentra la provincia en esta ma

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