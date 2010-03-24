FACUA Jaén reclama que la red de transportes de viajeros por carretera adapte sus vehículos a las personas con discapacidad
Solicita a las autoridades que velen por el cumplimiento de la legislación en esta materia.
FACUA.org
Jaén-24/03/2010
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