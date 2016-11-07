Más noticiasLa empresa ha suspendido temporalmente las operaciones 'online'

20.000 clientes del banco de los supermercados británicos Tesco sufren robos en sus cuentas

A algunos usuarios les han sustraído hasta 674 euros, que la entidad ha indicado que repondrá lo antes posible.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-07/11/2016
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La filial financiera de la cadena de supermercados británica Tesco, Tesco Bank, ha confirmado que durante el fin de semana sufrió un ataque informático que afectó a un total de 40.000 cuentas bancarias de la entidad, de las que, aproximadamente la mitad sufrió s

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