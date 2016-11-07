20.000 clientes del banco de los supermercados británicos Tesco sufren robos en sus cuentas
A algunos usuarios les han sustraído hasta 674 euros, que la entidad ha indicado que repondrá lo antes posible.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-07/11/2016
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La empresa ha indicado que los clientes del banco pueden seguir usando sus tarjetas en cajeros y para pagar. | Imagen: flickr.com/osde-info (CC BY-SA 2.0).
La filial financiera de la cadena de supermercados británica Tesco, Tesco Bank, ha confirmado que durante el fin de semana sufrió un ataque informático que afectó a un total de 40.000 cuentas bancarias de la entidad, de las que, aproximadamente la mitad sufrió s