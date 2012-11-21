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200 jóvenes se benefician de las jornadas formativas impartidas por FACUA Huelva

Los talleres sobre hipotecas, productos financieros y desahucios se han desarrollado en las localidades de Trigueros, Gibraleón, Aljaraque, Villanueva de los Castillejos y El Almendro.

FACUA.org
Huelva-21/11/2012
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FACUA Huelva ha realizado durante el mes de noviembre seis jornadas formativas sobre hipotecas, seguros y productos financieros.

Los talleres se han impartido en las localidades de Trigueros, Gibraleón, Aljaraque, Villanueva de los Castillejos y El Al

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