3 años de retraso en el organismo que resuelve las reclamaciones de los sevillanos por multas e impuestos
El Ayuntamiento de Sevilla se desentiende de la falta de medios y personal del Tribunal Económico Administrativo.
FACUA.org
Sevilla-19/05/2015
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FACUA Sevilla critica el abandono y la dejadez del Tribunal Económico Administrativo por parte del Ayuntamiento de la capital. El organismo responsable de resolver las reclamaciones de los ciudadanos sobre cuestiones como las multas de tráfico y otras sanciones o la recaudació