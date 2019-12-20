4 de cada 10 andaluces tienen que esperar una semana o más para lograr cita con su médico de cabecera
Sólo el 18,4% de los encuestados por FACUA en la comunidad autónoma obtuvieron la cita para el día siguiente o el mismo día en que la solicitaron.
FACUA.org
Andalucía-20/12/2019
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4 de cada 10 de andaluces tienen que esperar una semana o más para lograr cita con su médico de familia en la sanidad pública. Es una de las conclusiones de una encuesta realizada por FACUA sobre los plazos que tienen que esperar los usuarios para lograr cita con su mé