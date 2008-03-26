Nuestras accionesProhibidos desde el 11 de marzo

43 de los 44 encendedores analizados por FACUA incumplen la normativa europea de protección para niños

Ha denunciado su venta ante las autoridades de Consumo al carecer de sistemas para evitar el encendido o tener diseños que los hacen especialmente atractivos para los más pequeños.

FACUA.org
España-26/03/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Cuarenta y tres de los cuarenta y cuatro encendedores analizados por FACUA-Consumidores en Acción incumplen la normativa europea de protección para niños, al carecer de sistemas para evitar el encendido o tener diseños que los hacen especialmente atractivos para los m&

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos