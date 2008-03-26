43 de los 44 encendedores analizados por FACUA incumplen la normativa europea de protección para niños
Ha denunciado su venta ante las autoridades de Consumo al carecer de sistemas para evitar el encendido o tener diseños que los hacen especialmente atractivos para los más pequeños.
FACUA.org
España-26/03/2008
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Cuarenta y tres de los cuarenta y cuatro encendedores analizados por FACUA-Consumidores en Acción incumplen la normativa europea de protección para niños, al carecer de sistemas para evitar el encendido o tener diseños que los hacen especialmente atractivos para los m&