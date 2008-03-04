73 patronales y nueve asociaciones de consumidores de Baleares, distinguidas por su compromiso con el Sistema Arbitral de Consumo
El presidente del Govern destaca la necesidad de contar con el sector empresarial y el movimiento de consumidores para incrementar su seguridad y protección.
FACUA.org
Baleares-04/03/2008
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El Govern balear ha distinguido a 73 organizaciones empresariales y nueve asociaciones de consumidores, entre ellas FACUA Baleares, por su compromiso con el Sistema Arbitral de Consumo.
Tras la entrega de los distintivos, el presidente del Govern, Francesc Antich, presente durante