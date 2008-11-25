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9.200 euros de multa para una tienda 'online' que se negó a entregar un producto argumentando un "error tipográfico" en su precio

FACUA denunció a Óptize ante la Comunidad de Madrid por incumplir la oferta y el contrato de compra de una cámara digital Canon por 15 euros.

FACUA.org
España-25/11/2008
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La tienda online Óptize ha sido multada con 9.200 euros tras una denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción por negarse a entregar un producto argumentando un «error tipográfico» en su precio.

FACUA denunció a la empresa el pasado enero

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