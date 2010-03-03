9 de cada 10 usuarios creen que el Gobierno sólo se preocupa por los intereses de la industria cultural
El 82% es contrario al mecanismo de cierre de 'webs' del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.
FACUA.org
España-03/03/2010
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Nueve de cada diez consumidores creen que el Gobierno de España sólo está preocupado por los intereses de la industria cultural y no atiende los del conjunto de ciudadanos.
Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción