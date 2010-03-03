Nuestras accionesEncuesta

9 de cada 10 usuarios creen que el Gobierno sólo se preocupa por los intereses de la industria cultural

El 82% es contrario al mecanismo de cierre de 'webs' del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

FACUA.org
España-03/03/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Nueve de cada diez consumidores creen que el Gobierno de España sólo está preocupado por los intereses de la industria cultural y no atiende los del conjunto de ciudadanos.

Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos