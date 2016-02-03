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A petición de FACUA, la Fiscalía investiga si Iberdrola cometió delito al manipular el precio de la luz

FACUA considera inaceptable que ni la CNMC ni el Ministerio de Industria pusieran los hechos en conocimiento de la Justicia.

FACUA.org
España-03/02/2016
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A petición de FACUA-Consumidores en Acción, la Fiscalía Provincial de Vizcaya ha incoado diligencias de investigación para determinar si Iberdrola incurrió en delito al manipular los precios de la electricidad. Se trata de prácticas que supusieron el pasa

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