"A ver si vamos a empezar a vigilarte", "mal bicho", "ladrón"... Los ataques de Vox al portavoz de FACUA
Rubén Sánchez ha publicado en su cuenta personal de Twitter un hilo con algunas de las advertencias, insultos y calumnias de las que viene siendo objeto por parte de dirigentes de la formación de ultraderecha.
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España-13/10/2019
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El jefe del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, junto a su portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez (izquierda), y su vicepresidenta provincial, Reyes Romero. | Imagen: twitter.com/fserranocastro.
El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha publicado en su cuenta personal de Twitter un hilo con algunas de las advertencias, insultos y calumnias de las que viene siendo objeto por parte de dirigentes y cargos públicos de la forma