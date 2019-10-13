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"A ver si vamos a empezar a vigilarte", "mal bicho", "ladrón"... Los ataques de Vox al portavoz de FACUA

Rubén Sánchez ha publicado en su cuenta personal de Twitter un hilo con algunas de las advertencias, insultos y calumnias de las que viene siendo objeto por parte de dirigentes de la formación de ultraderecha.

FACUA.org
España-13/10/2019
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El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha publicado en su cuenta personal de Twitter un hilo con algunas de las advertencias, insultos y calumnias de las que viene siendo objeto por parte de dirigentes y cargos públicos de la forma

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