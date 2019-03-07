Abren expediente sancionador al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria por las luces de Ferrero Rocher
La Junta de Castilla y León ha tomado esta decisión tras la denuncia de un particular que argumentaba que no es legal colocar marcas comerciales en edificios protegidos.
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Castilla y León-07/03/2019
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