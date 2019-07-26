Abren expediente sancionador contra 13 empresas que prestan servicios de la Red de Carreteras del Estado
La CNMC detecta prácticas restrictivas de la competencia consistentes en el reparto de las licitaciones convocadas por Fomento para la contratación de servicios de conservación y explotación de vías estatales.
FACUA.org
España-26/07/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra 13 empresas por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la prestación de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del