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Acusan a Facebook y MySpace de enviar datos personales a las agencias de publicidad

'The Wall Street Journal' destapa esta práctica, que carece de la autorización del internauta.

FACUA.org
Internacional-21/05/2010
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Facebook, MySpace y otras redes sociales han estado enviando datos personales a las agencias de publicidad, a pesar de su compromiso de no distribuir esa información sin su permiso, según ha destapado el diario estadounidense The Wall Street Journal.

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