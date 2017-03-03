Aegon reintegra a un socio de FACUA Málaga los 2.500 euros que costó su operación y que se negó a cubrir
La aseguradora argumentó que el afectado ya padecía la patología antes de contratar la póliza de salud, pero un informe posterior del médico que prescribió la intervención avaló que no existían antecedentes.
FACUA.org
Málaga-03/03/2017
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FACUA Málaga ha logrado que Aegon Seguros le devuelva a un usuario los 2.500 euros que costó su intervención quirúrgica y que se negó a cubrir al argumentar que la dolencia que la motivó ya la padecía antes de firmar la póliza de salud.