Aena cobrará un euro por usar los carros portaequipajes en los aeropuertos
Los de Madrid-Barajas, Barcelona El Prat, Málaga, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife Sur y Alicante serán los primeros en implantarlo.
FACUA.org
España-11/03/2013
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Aena comenzará a cobrar un euro durante este año por usar los carros portaequipajes en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona El Prat, Málaga, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife Sur y Alicante.
Fuentes del gestor aeroportuario han explicado a Europa Press,