Nuestras accionesDenunciado por FACUA desde 2012

AEPD y CNMC confirman que los contadores de la luz favorecen robos en viviendas y el Gobierno no actúa

Industria hace caso omiso a las denuncias de FACUA y petición de cambios en los equipos realizadas por la CNMC y Endesa. Su luz led delata si los inmuebles están vacíos. La Policía Nacional también alerta del riesgo.

FACUA.org
España-19/06/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han confirmado que los nuevos contadores de la luz favorecen los robos en viviendas, especialmente en pe

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos