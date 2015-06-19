AEPD y CNMC confirman que los contadores de la luz favorecen robos en viviendas y el Gobierno no actúa
Industria hace caso omiso a las denuncias de FACUA y petición de cambios en los equipos realizadas por la CNMC y Endesa. Su luz led delata si los inmuebles están vacíos. La Policía Nacional también alerta del riesgo.
FACUA.org
España-19/06/2015
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