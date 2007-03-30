Afectados por Afinsa y Fórum Filatélico demandan a Ausbanc por estafa procesal
Argumentan que tras haber recibido "cantidades millonarias" de las empresas filatélicas, ahora las defiende públicamente al tiempo que representa a usuarios afectados en los tribunales.
FACUA.org
España-30/03/2007
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Un grupo de perjudicados por el presunto engaño de Fórum Filatélico y Afinsa han denunciado a Ausbanc ante la Audiencia Nacional por una presunta «estafa procesal» al haber recibido, directa o indirectamente, más de 1,2 millones de euros de las compañ&iac