Fórum y Afinsa

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Fórum Filatélico: La Audiencia Nacional acuerda el decomiso de 2,6 millones que un procesado huido de la Justicia tenía en Liechtenstein
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Condenados 20 miembros de la cúpula de Fórum Filatélico con penas de hasta 12 años de cárcel
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11 años después, la cúpula de Fórum Filatélico se sienta en el banquillo
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Nuevo plazo para los afectados por Afinsa para recoger la filatelia o solicitar el dinero correspondiente
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Anticorrupción pide 27 años de prisión para el presidente de Fórum Filatélico
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Condenados 11 directivos de Afinsa a penas de hasta 12 años de prisión por la estafa de los sellos
Banca y seguros
FACUA reitera su petición de 24 años de cárcel y 20 millones de euros para los responsables de Afinsa
Banca y seguros
La administración concursal de Afinsa ordena el segundo pago del 5% a los acreedores
Banca y seguros
La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de 23 de los encausados en el caso Fórum Filatélico
Banca y seguros
FACUA pide 24 años de cárcel y 20 millones de euros para los responsables de Afinsa
Banca y seguros
Condenados los responsables de Forum Filatélico a pagar 2.259 millones de euros
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Visto para sentencia nueve años después el juicio sobre el concurso de Fórum Filatélico
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El juez pone fin al procedimiento iniciado en 2006 de Fórum Filatélico e inicia la vista de calificación
Banca y seguros
La administración concursal de Fórum acuerda un nuevo pago del 10,5% a cada crédito reconocido
Banca y seguros
Concluye la investigación sobre los 14 directivos de Afinsa acusados de estafar 1.928 millones de euros
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La Audiencia Nacional acusa a 32 responsables de Forum Filatélico de estafar 3.072 millones de euros
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Condenan a los administradores de Afinsa a cubrir un 'agujero' contable de 1.825 millones
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Ampliado en dos años el plazo de amortización de los créditos para afectados de Fórum y Afinsa
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Traspasan sellos de Afinsa catalogados en 16 millones por 257.730 euros en una subasta
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Aprobado el plan de liquidación de Afinsa
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El Supremo exime al Estado de pagar a los afectados de Fórum y Afinsa
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El juez abre la fase de liquidación de Afinsa
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La Audiencia Nacional localiza 81,2 millones de Fórum en Suiza y Alemania
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El director financiero de la filial estadounidense de Afinsa, imputado por estafa
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La Administración Concursal inicia el proceso de liquidación de Fórum Filatélico
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