Fórum y Afinsa

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FACUA pide 24 años de cárcel y 20 millones de euros para los responsables de Afinsa
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Condenados los responsables de Forum Filatélico a pagar 2.259 millones de euros
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Visto para sentencia nueve años después el juicio sobre el concurso de Fórum Filatélico
Banca y seguros
El juez pone fin al procedimiento iniciado en 2006 de Fórum Filatélico e inicia la vista de calificación
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La administración concursal de Fórum acuerda un nuevo pago del 10,5% a cada crédito reconocido
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Concluye la investigación sobre los 14 directivos de Afinsa acusados de estafar 1.928 millones de euros
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La Audiencia Nacional acusa a 32 responsables de Forum Filatélico de estafar 3.072 millones de euros
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Condenan a los administradores de Afinsa a cubrir un 'agujero' contable de 1.825 millones

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