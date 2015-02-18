Agencia Tributaria se incauta de 229.000 botes de champú falsificado en dos naves en Málaga y Cádiz
El producto procedía de Emiratos Árabes Unidos vía Holanda. La trama había constituido en el año 2012 una sociedad en España y varias en el extranjero para dar apariencia de legalidad.
Europa Press
Andalucía-18/02/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Tributaria se ha incautado de 29.000 botes de champú falsificados de una conocida marca comercial en dos naves en Málaga y en Chiclana de la Frontera (Cádiz), además de otros 200.000 vacíos y productos para su elaboración valorados en má