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Agencias de viajes piden a la UE tomar medidas que protejan a los viajeros en caso de cierre de aerolíneas

Según estudio de la Comisión Europea, entre los años 2000 y 2005 los pasajeros europeos sufrieron la quiebra de cincuenta aerolíneas.

FACUA.org
Europa-20/02/2007
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El consorcio de agencias de viajes Gebta ha informado de que está a la espera de que la Comisión y el Parlamento Europeo tomen medidas que garanticen la protección de los viajeros en casos como el de la suspensión de operaciones de Air Madrid, después de haberle

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