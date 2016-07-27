Más noticiasTras varios días de negociaciones

Air Europa anuncia la desconvocatoria de huelga prevista tras llegar a un acuerdo con los pilotos

La empresa había anunciado la cancelación de un total de 114 vuelos debido a la huelga, 76 internacionales y 38 nacionales, entre el 30 de julio y el 2 de agosto.

Europa Press
España-27/07/2016
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La compañía aérea Air Europa ha anunciado la desconvocatoria de la huelga prevista por los pilotos convocada por el sindicato Sepla del próximo 30 de julio al 2 de agosto, tras llegar a un acuerdo con los pilotos. La empresa había anunciad

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