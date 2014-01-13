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Alemania impone una multa de 106,5 millones a cinco grandes cerveceras por fijar precios

Las empresas Bitburger, Krombacher, Veltins, Ernst Barre y Warsteiner han sido sancionadas por manipular los precios de esta bebida entre 2006 y 2008.

FACUA.org
Europa-13/01/2014
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La autoridad de Competencia de Alemania, la Oficina Federal de Cárteles, ha impuesto una multa de 106,5 millones de euros a cinco de las principales cerveceras del país, el mayor productor de esta bebida en Europa, por manipular los precios de la cerveza entre 2006 y 2008, infor

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