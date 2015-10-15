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Alemania rechaza el plan de Volkswagen y le exige revisar inmediatamente 2,4 millones de coches

La compañía había propuesto reparar los vehículos a lo largo de 2016, pero la Oficina Federal de Vehículos a motor no lo ha aceptado.

FACUA.org / Europa Press
Europa-15/10/2015
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La Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA, por sus siglas en alemán) del Gobierno alemán ha rechazado el plan propuesto por Volkswagen de ir revisando a partir de enero de 2016 los vehículos diésel afectados por el fraude de las emisiones de manera voluntaria

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