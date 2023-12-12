#afectadosVolkswagen

Motor y viajes
Volkswagen pagará 1.121 millones de euros en EEUU para recomprar los coches 3.0 afectados por el fraude
Motor y viajes
Volkswagen pagará una multa de 4.073 millones en EE UU por el fraude de las emisiones
Motor y viajes
El Gobierno respondió al fraude de Volkswagen actuando como lacayo de una multinacional, denuncia FACUA
Motor y viajes
Corea del Sur impone una multa récord de 30 millones a Volkswagen por el fraude de las emisiones
Motor y viajes
Baleares abre expediente sancionador a Volkswagen tras las denuncias de FACUA
Motor y viajes
Volkswagen llega a un acuerdo en EEUU para la recompra y reparación de los modelos con el motor 3.0
Motor y viajes
Primera condena a Volkswagen en España por el fraude de las emisiones
Motor y viajes
Volkswagen compensará a los afectados por el fraude con hasta 10.000 dólares en EEUU y en Europa se niega
Motor y viajes
Jourová pide a Volkswagen que indemnice a los afectados por el fraude de sus vehículos diésel
Motor y viajes
La comisaria de Mercado Interior contradice a la de Consumo y pide a Volkswagen que pague indemnizaciones
Motor y viajes
FACUA critica que la Comisión Europea eluda tomar acciones reales contra Volkswagen
Motor y viajes
FACUA pide a la CE que exija a Volkswagen indemnizaciones para los afectados por el fraude
Motor y viajes
Bruselas acusa a Volkswagen de vulnerar la protección europea del consumidor en 20 Estados miembro
Motor y viajes
El organismo australiano de Competencia y Consumo demanda a Volkswagen por el fraude de las emisiones
Motor y viajes
Volkswagen negocia con la Fiscalía de EEUU para evitar la vía penal por el fraude de las emisiones
Motor y viajes
La CNMC sigue sin dar respuesta a la denuncia de FACUA contra Volkswagen por el fraude de las emisiones

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