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Noticias
#afectadosVolkswagen
Motor y viajes
Polonia multa con casi 30 millones de euros a Volkswagen por el fraude de las emisiones
Motor y viajes
Seis empleados de Volkswagen, acusados de fraude en relación al 'dieselgate'
Motor y viajes
Un tribunal de Australia impone una multa de 53 millones de euros a Volkswagen por el 'dieselgate'
Motor y viajes
Cataluña se niega a multar a Volkswagen por el fraude de las emisiones y justifica sus irregularidades
Motor y viajes
Rupert Stadler, presidente de Audi, detenido en Alemania por el escándalo del dieselgate
Motor y viajes
Francia estudia multar a Volkswagen con 19,7 millones de euros por el fraude de las emisiones
Motor y viajes
La justicia de EEUU confirma la multa de 2.600 millones a Volkswagen por el fraude las emisiones
Motor y viajes
FACUA pide firmeza a la CE ante la presión de Volkswagen para cerrar en falso el fraude de las emisiones
Motor y viajes
Bochornoso: la DGT envía pegatinas de eficiencia medioambiental a los afectados por el fraude Volkswagen
Motor y viajes
Volkswagen pagará 1.121 millones de euros en EEUU para recomprar los coches 3.0 afectados por el fraude
Motor y viajes
Volkswagen pagará una multa de 4.073 millones en EE UU por el fraude de las emisiones
Motor y viajes
El Gobierno respondió al fraude de Volkswagen actuando como lacayo de una multinacional, denuncia FACUA
Motor y viajes
Corea del Sur impone una multa récord de 30 millones a Volkswagen por el fraude de las emisiones
Motor y viajes
Baleares abre expediente sancionador a Volkswagen tras las denuncias de FACUA
Motor y viajes
Volkswagen llega a un acuerdo en EEUU para la recompra y reparación de los modelos con el motor 3.0
Motor y viajes
Primera condena a Volkswagen en España por el fraude de las emisiones
Motor y viajes
Volkswagen compensará a los afectados por el fraude con hasta 10.000 dólares en EEUU y en Europa se niega
Motor y viajes
Jourová pide a Volkswagen que indemnice a los afectados por el fraude de sus vehículos diésel
Motor y viajes
La comisaria de Mercado Interior contradice a la de Consumo y pide a Volkswagen que pague indemnizaciones
Motor y viajes
FACUA critica que la Comisión Europea eluda tomar acciones reales contra Volkswagen
Motor y viajes
FACUA pide a la CE que exija a Volkswagen indemnizaciones para los afectados por el fraude
Motor y viajes
Bruselas acusa a Volkswagen de vulnerar la protección europea del consumidor en 20 Estados miembro
Motor y viajes
El organismo australiano de Competencia y Consumo demanda a Volkswagen por el fraude de las emisiones
Motor y viajes
Volkswagen negocia con la Fiscalía de EEUU para evitar la vía penal por el fraude de las emisiones
Motor y viajes
La CNMC sigue sin dar respuesta a la denuncia de FACUA contra Volkswagen por el fraude de las emisiones
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