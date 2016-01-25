Alerta de retirada del mercado del tambor de madera y juego de baquetas Lattjo vendidos por Ikea
Las bolas de caucho de las varillas podrían desprenderse y suponer un peligro para los niños más pequeños.
FACUA.org
España-25/01/2016
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Las baquetas y el tambor de lengüeta Lattjo han sido vendidos en todos los mercados de IKEA desde el 1 de noviembre de 2015. | Imagen: FACUA / Ikea.
FACUA-Consumidores en Acción informa de que Ikea ha ordenado la retirada de sus tiendas del tambor de madera y juego de baquetas modelo Lattjo por riesgo de accidente. «Las bolas de caucho de las baquetas podrían despegarse o desatornillarse del bastón de madera y su