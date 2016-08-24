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Alerta sanitaria en Chile por 1,7 millones de condones defectuosos de la marca Kaijú procedentes de China

El Instituto de Salud Pública del país ha ordenado la retirada de tres lotes tras recibir la alerta por la ruptura de los preservativos durante el mantenimiento de las relaciones sexuales.

Europa Press
Internacional-24/08/2016
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Las autoridades chilenas han iniciado una investigación sobre un lote de 1,7 millones de condones defectuosos de una marca china que se entregan en la red pública del país, después de haber emitido una alerta sanitaria por las denuncias de ruptura de los preservativos.

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