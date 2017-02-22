Alertado por FACUA, el Ayuntamiento de Granada expedienta a una discoteca por publidad sexista
El anuncio que usaron los responsables de Mae West para promocionarse presentaba a varias mujeres prácticamente sin ropa alrededor de un hombre en postura de sumisión.
FACUA.org
Granada-22/02/2017
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El Ayuntamiento de Granada ha abierto un expediente por la publicidad «sexista» a la que recurrieron los responsables de Mae West, una conocida discoteca de la ciudad, para anunciar una fiesta con motivo del día de San Valentín a la que denominaron «San Golf&iacut