Alertan de dos aplicaciones de Android que engañan a los usuarios para que suscriban servicios Premium
'Escáner desnudo' y 'Super Jumper X', que suman miles de descargas en Google Play, utilizan como pretexto una supuesta funcionalidad para ver en ropa interior a las personas escaneadas.
FACUA.org
España-23/03/2015
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