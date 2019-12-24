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Alertan de la presencia de leche, soja y frutos secos no declarados en chocolatinas con forma de paraguas

Están afectados los lotes 040918, 29092018, 101018, 021118, 301118 y 101218 de este sucedáneo de chocolate de la marca Ivin Candy, en envases de 50, 100 y 125 unidades.

FACUA.org
España-24/12/2019
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de leche, soja y frutos secos no declarados en el etiquetado del sucedáneo de chocolate con forma de paraguas de la marca Ivin Candy.

En concreto, están afectados los lo

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