Alertan de la presencia de leche, soja y frutos secos no declarados en chocolatinas con forma de paraguas
Están afectados los lotes 040918, 29092018, 101018, 021118, 301118 y 101218 de este sucedáneo de chocolate de la marca Ivin Candy, en envases de 50, 100 y 125 unidades.
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España-24/12/2019
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Los alérgenos no aparecen en el etiquetado. | Imagen: Aesan.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de leche, soja y frutos secos no declarados en el etiquetado del sucedáneo de chocolate con forma de paraguas de la marca Ivin Candy.
En concreto, están afectados los lo