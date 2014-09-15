Alertan de un ataque para robar datos de los usuarios de Twitch, plataforma de videojuegos en directo
Los ciberdelicuentes buscan sustraer dinero de los seguidores de este servicio de Internet que recibe más de 45 millones de visitas al mes en todo el mundo.
Europa Press
Internacional-15/09/2014
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Twitch, el servicio de streaming centrado en videojuegos, está siendo utilizado para la distribución de malware. Se han identificado distintos anuncios y enlaces en los foros que buscan engañar a los usuarios, robar datos y conseguir la sustracción de din