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Alertan de una nueva campaña de 'phishing' que suplanta a Netflix

La Oficina de Seguridad del Internauta ha comunicado que la estafa intenta hacerse con los datos de los usuarios mediante el envío de un correo electrónico que simular ser de la plataforma de 'streaming'.

FACUA.org
Internacional-05/02/2020
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado de una nueva campaña de tipo phishing que suplanta la identidad de Netflix para hacerse con los datos de los usuarios.

Según ha comunicado el organismo, dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Inc

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