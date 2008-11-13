Alitalia, multada con 250.000 euros por falta de asistencia a pasajeros afectados por la huelga
La compañía ha cancelado, por cuarto día consecutivo, decenas de vuelos en el aeropuerto de Roma-Fiumicino.
FACUA.org
Europa-13/11/2008
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El Ente Nacional de Aviación Civil de Italia (ENAC) obligará a Alitalia a pagar una multa de 250.000 euros por la falta de asistencia a los pasajeros afectados por las cancelaciones de vuelos registradas en los últimos días, según indican los medios italianos.</