Almendralejo ratifica el 'tarifazo' del agua pese a las irregularidades denunciadas por FACUA en el Pleno
El delegado de la asociación en Extremadura, José Manuel Núñez, ha comparecido ante los grupos municipales para exponer sus alegaciones.
FACUA.org
Extremadura-26/09/2016
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El delegado territorial de FACUA-Consumidores en Acción en Extremadura, José Manuel Núñez, ha comparecido este lunes en el Pleno del Ayuntamiento de Almendralejo para exponer sus alegaciones a las nuevas tarifas del agua aprobadas por éste el pa