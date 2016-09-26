Nuestras accionesImportante subida en el abastecimiento, saneamiento y limpieza

Almendralejo ratifica el 'tarifazo' del agua pese a las irregularidades denunciadas por FACUA en el Pleno

El delegado de la asociación en Extremadura, José Manuel Núñez, ha comparecido ante los grupos municipales para exponer sus alegaciones.

FACUA.org
Extremadura-26/09/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El delegado territorial de FACUA-Consumidores en Acción en Extremadura, José Manuel Núñez, ha comparecido este lunes en el Pleno del Ayuntamiento de Almendralejo para exponer sus alegaciones a las nuevas tarifas del agua aprobadas por éste el pa

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos